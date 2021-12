Justiça determina renovação dos contratos do Fies na Bahia

A Justiça Federal determinou que todos os contratos já firmados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) na Bahia sejam renovados, independentemente do índice de reajuste nas mensalidades aplicado pelas instituições de ensino superior.

A decisão, proferida pela juíza substituta da 12ª Vara Federal, Luísa Ferreira Lima Almeid, e divulgada nesta terça-feira, 5, obriga o Ministério da Educação (MEC) a realizar o aditamento dos estudantes baianos nos semestres 2015.1 e 2015.2.

O prazo para o aditamento, que era 30 de abril, foi prorrogado para 29 de maio. Segundo o defensor federal Átila Dias, o MEC deve adequar seu sistema para cumprir a decisão judicial até esta data.

Segundo ele, um mecanismo inserido pelo ministério e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE), só admitia o aditamento dos valores financiados que não ultrapassassem 6,41%.

Entretanto, ele explicou em nota que a maioria das faculdades do país praticaram aumentos superiores a esse índice, especialmente porque os reajustes costumam ser definidos no mês de novembro do ano anterior e o índice de inflação só foi publicado em janeiro deste ano.

Por conta disto, o sistema limitou a renovação do FIES e impossibilitou o aditamento semestral obrigatório de milhares de alunos em todo o país.

Em sua decisão, a juíza ressaltou a falta de publicidade sobre sobre as alterações no sistema, além da garantia de um tempo razoável para que o limitador se torne conhecido para o estudante escolher se vai ou não permanecer vinculado a uma instituição cujo reajuste ultrapasse o limite estabelecido pelo programa.

A ação judicial foi motivada por uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União na Bahia, contra a União e o FNDE no dia 17 de março.

O Ministério da Educação informou que já foi notificado e vai recorrer da decisão.

