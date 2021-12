Jovens intensificam preparação para Enem

O estudante Antônio Ferreira Neto, 17, já tem um plano para os próximos 150 dias. É que, a partir desta segunda-feira, 25, serão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para diversas universidades de todo o país, e este é o prazo que ele e todos os candidatos têm até as provas que ocorrerão nos dias 24 e 25 de outubro.



Antônio quer disputar uma vaga no curso de engenharia mecânica da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Como segunda opção, cogita engenharia aeronáutica na Universidade de São Paulo (USP). Ele conta que, desde o 1º ano do ensino médio, vem se preparando. Antônio, aluno do 3º ano no Colégio Anchieta, estuda cerca de quatro horas por dia em casa.



"É preciso manter o foco. Desde o 1º ano do ensino médio que venho fazendo questões de provas antigas", ele revela. O estudante conta com aulas do 3º ano pela manhã. Às segundas e terças, também há aula. Às quartas, é a vez de aula de literatura específica para a USP e Universidade de Campinas (Unicamp), outra opção. Em casa, ele foca em disciplinas da área de exatas e costuma adiantar assuntos da escola, que ainda serão abordados em sala de aula. No planejamento semanal, ainda há tempo para ioga e judô.



"É esse esquema que pretendo manter até outubro. Tem que ter preparo físico e psicológico porque são dois dias de provas e algo que está definindo a nossa vida, de certa forma", diz o jovem.



Já Áliston Rocha, 17, estuda no colégio da rede estadual Góes Calmon, em Brotas. Ele também usa o tempo livre em casa para se preparar. Ele planeja se tornar arquiteto.



Pela manhã, assiste às aulas no colégio. No restante do dia, estuda em média três horas, com auxílio da internet e de livros que a família possui em casa.

"Fiz o Enem no ano passado como teste. Algumas questões são grandes e demoro um pouco para interpretar. Faço treinamento de leitura para melhorar a interpretação. Quase todo tempo livre uso para estudar alguma disciplina", conta.



Especialista em educação e diretor do Anchieta, o professor João Batista destaca que a orientação para os próximos 150 dias é continuar focado no exame, dentro de um "planejamento de estudo adequado".



"Não adianta estudar de qualquer jeito. Não se deve esquecer de ter atividades de lazer, como filmes e peças de teatro. É preciso analisar como o tempo deve ser distribuído, incluindo aspectos da vida pessoal", afirma.



Para elaborar o planejamento, o especialista sugere que os estudantes procurem auxílio de um orientador ou professor.



A estudante Evelin Pereira, 17, diz que só o que aprende na escola não é suficiente. "Na escola, a gente só aprende a base. Tem que procurar aprofundar em casa. Eu estudo pela manhã, trabalho à tarde, mas toda noite estudo pelo menos uma hora sozinha", ressalta.



"Eu sempre estudo em casa. Faço questões de provas anteriores do Enem e tento colocar em dia assuntos da semana. O exame é longo e cansativo. Temos que treinar para saber controlar o tempo", acrescenta a estudante Beatriz Menezes, 17, que busca vaga em um curso de medicina.



Prova



Em 2014, oito milhões de candidatos se inscreveram para o exame. Na Bahia, foram cerca de 665 mil inscritos. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não tem estimativa de quantas pessoas devem se inscrever.



O valor da inscrição teve um aumento de 85% (de R$ 35 para R$ 63). Os portões nos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. No entanto, as provas só terão início às 13h30.

