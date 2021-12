Jovens de Salvador usam o cinema para discutir sobre temas sociais urgentes

Entre os dias 2 e 18 de outubro, acontece na Saladearte Cine Paseo, no bairro Itaigara, em Salvador, a segunda semana do projeto CineDiálogo - Conversando o Cinema. A expectativa é que mais de 1 mil pessoas sejam beneficiadas pela iniciativa.

O objetivo do projeto é aprofundar a relação entre a arte cinematográfica e a educação. Para auxiliar na abordagem de temas socialmente urgentes serão reunidos alunos, professores e coordenadores de escolas públicas e particulares da capital baiana.

Durante a programação serão debatidos sobre a desigualdade social, precarização do trabalho e relações familiares por meio da exibição dos longas “Era o Hotel Cambridge” (Elaine Caffé, 2016), “Arábia” (Affonso Uchoa, 2017) e João Dumans e “Como nossos pais” (Laís Bodanzky, 2017), seguidos de debates com convidados. Haverá sessões com intérprete de libras para garantir a acessibilidade de deficientes auditivos.

Já entre os dias 16 e 18 de outubro serão abordados temas como racismo, linchamento virtuais e intolerância religiosa.

