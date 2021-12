Jovens de Cajazeiras recebem oficinas gratuitas de graffiti, música e audiovisual

Oficinas gratuitas de graffiti, música e audiovisual serão oferecidas durante todo o mês de novembro para jovens de Cajazeiras. A iniciativa é do projeto 'Cajartitude' e as aulas práticas deverão acontecer na Escola Municipal Iraci Fraga, em Águas Clara, durante os finais de semana, das 8h às 17h, entre 9 de novembro e 1º de dezembro.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), o objetivo é estimular a produção artística e cultural, com a perspectiva de fomentar a discussão sobre identidade e pertencimento, as oficinas tem o objetivo de atender jovens do bairro, com idade entre 14 e 29 anos.

“É muito importante a proposta do edital de tentar descentralizar as produções, possibilitando que as periferias possam executar projetos culturais nos próprios bairros”, afirma a produtora audiovisual e uma das idealizadoras da atividade Marise Urbano.

Serão 80 vagas disponíveis para os cursos de música, audiovisual e graffiti. As inscrições seguem até 4 de novembro, a partir do preenchimento do formulário, disponível no site. O resultado será divulgado no dia 6 de novembro, no Instagram oficial do Cajartitude.

