Jovens criam portal que integra alunos e professores em aulas virtuais

Técnicos em manutenção e suporte em informática, Thiago Alves e Luiz Henrique Souza, ambos de 20 anos, beneficiários do Programa Primeiro Emprego, do governo estadual, criaram o Portal Integrado de Salas Virtuais – PISV. A ferramenta online auxilia na integração da escola com os professores e alunos.

A ideia inicial, segundo Thiago, era criar um sistema que interligasse os setores do Colégio Rubem Dário, local onde ele trabalha. A iniciativa é parte do estímulo que os técnicos contratados pela Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) recebem para, no período de dois anos de benefício, criarem uma proposta de melhoria no seu local de trabalho.

“Minha proposta é o SIS CERD, que é o sistema do Colégio Estadual Rubem Dário. A minha intenção é agregar todos os setores do colégio, e a partir disso, levar o mesmo sistema para todos os outros colégios da Bahia. Até agora eu já consegui integrar a biblioteca da escola nesse sistema. Com o acesso, os alunos podem ler livros do acervo da escola e até reservar para pegar depois”, explica Thiago.

Lançada pouco antes da pandemia do novo coronavírus, Thiago não imaginava a conveniência da ferramenta em um espaço tão curto de tempo. “Eu não sabia, jamais, que teríamos uma pandemia, mas a pandemia acelerou o funcionamento dessa ferramenta, porque alguns professores têm uma resistência muito grande em trabalhar com ferramentas virtuais e com a doença eles acabaram se sentindo pressionados a agir nesse sentido”.

Com o advindo da pandemia, Thiago se uniu ao técnico Luiz Henrique e criaram o PISV, com a intenção de disseminar o conhecimento mantendo as atividades escolares que foram interrompidas por conta da doença. Sustentada na plataforma livre da Google, a ferramenta oferece uma página a cada escola, separada por turmas e turnos e pode ser acessada por smartphones, computadores ou tablets.

Segundo Henrique, de abril a junho, o PISV recebeu mais de 500 mil acessos, o que causou a queda do serviço. De acordo com o diretor do CERB, Antônio Pimenta, “uma nova plataforma está sendo buscada junto ao governo do Estado para oferecer apoio garantindo a sustentação do sistema e a estabilidade na transmissão dos dados”.

Atualmente, com quase um milhão de acessos, o Portal Integrado de Salas Virtuais proporciona atividades, vídeo aulas e eventos; conteúdos produzidos e disponibilizados por professores das escolas que adotaram o sistema. Para participar, basta que o aluno acesse o link do ambiente virtual e escolha a escola onde estuda.

adblock ativo