Jornalistas renomados e técnicas modernas

O patrocínio do banco Santander permitiu que A TARDE trouxesse jornalistas conceituados do eixo Rio-São Paulo-Brasília para dividir conhecimento e técnicas com jovens profissionais e estudantes baianos. Dimmi Amora, repórter da Folha de S.Paulo, em Brasília, o mais premiado jornalista brasileiro em 2014, foi um deles.

Ele mostrou, durante três dias, como se planeja e se executa uma grande reportagem multimídia. Para ele, houve uma troca intensa de conhecimentos com a turma, "que se mostrou interessada, atenta e participativa".

"Cursos como esse ajudam o jornalismo e a sociedade, à medida que melhoram a formação dos profissionais que vão auxiliar as pessoas em sua leitura sobre o mundo", disse Dimmi.

Inovação

Mesma opinião tem Fábio Gusmão, que criou dois sistemas inovadores de comunicação: uma rede de troca de informações entre jornalistas que cobrem o narcotráfico nas Américas - a ONU o convidou a implantar a experiência na África - e outra que facilita o contato do jornal Extra com seus leitores, usando o WhatsApp.

"Poderia ser mais um curso, mais uma palestra, mas foi diferente devido ao engajamento do grupo, que está desenvolvendo um aplicativo útil para os agricultores baianos", afirmou Gusmão.

