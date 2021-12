Jornalista ministra curso sobre Mídias Sociais

O workshop Monitoramento de Mídias Sociais acontece nos dias 25 e 26 de abril com o jornalista Marcel Ayres, na sede do Grupo Rede Mais, no bairro da Graça, em Salvador. O evento, que conta com o apoio do Grupo A TARDE e Aratu Online, tem investimento de R$ 490 e desconto para quem se inscrever até o dia 15.

O workshop, mostrará na prática como planejar e aplicar monitoramento em conversações, conhecer formatos de relatórios e analisar características específicas do monitoramento para Facebook, Twitter, Instagram e outras mídias sociais.

Cada aluno terá direito a uma tomada individual para acompanhar a aula pelo notebook ou tablet pessoal. Além disso, será enviado certificado de 16 horas para cada inscrito.

Marcel Ayres é formado na UFBA e pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Mestrando em Cibercultura na Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom - UFBA). Sócio da PaperCliQ Comunicação e Estratégia Digital e COM Inteligência Digital e já atendeu grandes clientes como Samsung, Boticário, Governo da Bahia, Sebrae, entre outros.

