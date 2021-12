Jornada planeja ano letivo de 2017 na rede estadual

Professores, gestores, estudantes, familiares e representantes da comunidade se reuniram nesta quarta-feira, 1º, nas unidades da rede estadual de ensino para, juntos, discutir e construir o Projeto Político Pedagógico das escolas.

Trata-se da Jornada Pedagógica 2017, que segue até sexta, 3, em todas os colégios, concluindo o planejamento das atividades interdisciplinares a serem realizadas este ano.

Em Salvador, o secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, participou da abertura do evento no Complexo Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque, nesta quarta, na Caixa D’Água. Ele destacou a jornada como “um ponto importantíssimo, que realça a necessidade de o planejamento ocorrer pela escola”.

“A Secretaria da Educação tem que fazer o seu dever de casa e não passar dever de casa para a escola, pois é nela que as coisas se processam. Fico feliz que, no dia de hoje, estejamos convivendo com esta jornada nas mais de 1.300 unidades da rede estadual, discutindo qual o caminho para a escola em 2017”, acrescentou.

Conforme a vice-diretora do Carneiro Ribeiro, Jaqueline Lima, o intuito é “o encontro com os professores, onde traçamos o que irá ocorrer durante o ano e, geralmente, seguimos o estabelecido pela Secretaria da Educação”.

“O planejamento é fundamental, é justamente nesse momento que os professores podem definir o cronograma, os projetos que a ser desenvolvidos, os conteúdos que serão ministrados durante o ano”, completou.

Retardatários

A Secretaria da Educação inicia, nesta quinta, 2, a matrícula dos estudantes que perderam o prazo conforme calendário oficial, encerrado na última terça-feira. A matrícula deve ser feita na unidade escolar à qual o estudante deseja vincular-se. Se não houver vaga no colégio pretendido, o aluno deve dirigir-se a uma unidade próxima. O ano letivo 2017 começa na próxima segunda-feira.

Até a última terça-feira, 825.154 estudantes já foram matriculados na rede estadual. A partir desta quinta, podem matricular-se alunos novos que vão ingressar nos ensinos fundamental ou médio e suas modalidades: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Indígena, Educação Especial, Educação do Campo e Programa Nacional de Integração de Educação Profissional (Proeja).

O processo está disponível, também, para alunos da Educação Profissional, bem como os da rede que estão mudando de escola e os oriundos da rede municipal das séries finais do ensino fundamental (5º e 9º ano).

Para a matrícula, é preciso apresentar original do histórico ou atestado de escolaridade (deve ser substituído pelo histórico em até 30 dias); original e cópia da certidão de registro civil ou RG, do CPF e do comprovante de residência (com data recente).

