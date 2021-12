Janine: "Instituição que abusar do reajuste sairá do Fies"

O ministro Renato Janine Ribeiro, da Educação (MEC), disse que instituições que abusarem do reajuste sairão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Em entrevista ao blogo do Josias, ele garantiu também que os contratos dos alunos que não tiveram seus dados enviados pela instituição serão renovados. De acordo com o ministro as unidades de ensino supeorior agem assim por querer impor um aumento maior que a inflação do ano passado, de 6,41%.

Janine informou também que as universidades e faculdades mantêm em uma "situação de limbo" cerca de 141 mil alunos que dependem do Fies, para continuar seus estudos.

Ao todo são 1,9 milhão de contratos antigos do Fies, que o governo garantiu que serão renovados. O problema segundo o ministro é que "não há como o MEC renovar o financiamento se a instituição não pediu a renovação", disse.

Ainda de acordo com Janine, o MEC já enviou um aviso às instituições pedindo que elas resolvam o problema. Além da indicação para cada uma quantos alunos ainda estão sem contrato renovado.

