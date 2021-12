Intercâmbio é diferencial para profissionais e estudantes

"Minha visão de mundo agora é diferente". A fala de Iasmin Carvalho, estudante de direito da Ufba, agora com 18 anos, poderia ter sido dita por qualquer outra pessoa que também fez intercâmbio cultural. Esse tipo de intercâmbio, além de dar ao profissional ou estudante um aprendizado apurado de outro idioma, também dá maturidade e autoconhecimento, aponta o sócio-fundador da empresa de intercâmbio Global Study, Flávio Imamura.

Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, onde uma massa de 991.010 formados universitários apenas no ano de 2013 prova que ter graduação no currículo já não é mais um diferencial, buscar esse olhar heterogêneo do mundo se torna cada vez mais necessário para chamar a atenção das empresas.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Operadores de Viagens Educacionais e Culturais (Belta), a expectativa de número de viagens em 2014 seja 15% maior que o ano anterior. A previsão é que as agências faturem US$ 1,3 bilhão.

Em Salvador, a procura é maior por viagens de até dois meses. Isso representa o tipo de público que viaja, em sua maioria universitários que aproveitam as férias para isso.

Aleson Barbosa, 21 anos, faz parte desse grupo. No início do ano, o então estudante de engenharia viajou para os Estados Unidos por meio da agência EF Salvador. Depois da viagem, resolveu que seu caminho era relações internacionais e mudou de curso. "Na viagem, eu tive contato com pessoas de diversas partes do mundo. Foi maravilhoso ver tantos costumes reunidos", conta Aleson.

As vantagens de ter uma agência especializada guiando a viagem são várias. Ela garante que a viagem seja feita com mais segurança, além de organizar toda a documentação exigida, de acordo com o gerente de marketing da EF Salvador, Bruno Vandystadt.

A depender do perfil do viajante e de seu propósito, os funcionários da agência podem sugerir o país mais adequado. "Por exemplo, a Inglaterra é um ótimo país para quem deseja passear pela Europa. O deslocamento para países vizinhos é barato e acessível", conta a gerente da franquia da agência Global Study, recentemente inaugurada em Salvador, Andrea Ravazzano.

Iasmin Carvalho viajou para a Inglaterra em março. Seu intercâmbio de três meses custou R$ 18 mil, mas ela diz que não se arrepende. "Desenvolvi minha independência, e sei a diferença que minha experiência terá em meu futuro profissional", afirma a universitária.

O intercâmbio de um mês custa entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, a depender da época do ano. Ele pode ter duração de no máximo um ano. Nesse período, a pessoa pode trabalhar e cobrir o custo que teve com a viagem.

