Instituto Steve Biko inscreve para curso pré-vestibular gratuito

Seguem abertas até 8 de fevereiro as inscrições do curso pré-vestibular 2019 do Instituto Cultural Steve Biko. São oferecidas 75 vagas, preferencialmente para estudantes autodeclarados negros, que tenham concluído ou estejam no último ano do Ensino Médio em escolas públicas ou particulares. As aulas acontecem de segunda a sábado e, eventualmente, aos domingos e feriados.

Segundo o Instituto, o objetivo do curso é proporcionar aos alunos possibilidades de igualdade de condições para concorrer às provas dos vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). “São 26 anos aprovando e formando jovens negros e negras para o Ensino Superior. Em 27 anos, a Biko ultrapassa 5 mil estudantes negros e negras aprovados em diversas áreas”, ressalta.

O curso é gratuita mas, para se inscrever, os interessados devem pagar uma taxa de matrícula de R$ 30, via depósito bancário diretamente no caixa ou transferência bancária em nome do Instituto. Não haverá cobrança de mensalidades.

