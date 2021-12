Instituto oferta 200 vagas por meio do Sisu para o 2º semestre

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) ofertará na próxima terça-feira, 4, vagas em cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para cursos de graduação. São 200 oportunidades para os campi Bom Jesus da Lapa, Santa Inês e Valença.

As inscrições ocorrem de 4 a 7 de junho. As oportunidades são para os cursos de engenharia agronômica, biologia, geografia, zootecnia, ciências e ciências biológicas.

Podem concorrer, é necessário que os estudantes tenham feito todas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e obtido pelo menos 300 pontos na redação, além de ter o ensino médio completo.

A previsão é que a chamada única dos classificados seja divulgada no dia 10 de junho no site do Sisu.

