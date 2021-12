Instituto oferece 75 vagas para curso pré-vestibular grátis

o Instituto Cultural Steve Biko oferece 75 vagas no curso pré-vestibular para alunos que estudaram em escola pública. O curso preparatório é grátis, porém, os candidatos deverão pagar apenas a taxa de inscrição e um valor de matrícula que será cobrada aos selecionados.

As inscrições seguem até o dia 6 de março exclusivamente na sede do Instituto, localizada na rua do Paço, no Pelourinho, em Salvador. As aulas serão presenciais e à distância, somente no período noturno, até o mês de novembro de 2015, período que antecede as provas dos vestibulares.

Dentre as etapas classificatórias está a participação em aulas de Cidadania e Consciência Negra, além da prova que avalia conhecimentos em língua portuguesa, matemática básica, conhecimentos contemporâneos e redação. O curso é conhecido por promover o ingresso de jovens negros em instituições de ensino superior há mais de 20 anos.

