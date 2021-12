Instituto oferece 540 vagas para cursos técnicos gratuitos em cidades baianas

As inscrições destinadas ao processo de ingresso de estudantes para o período 2019.2 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) têm início nesta sexta-feira, 12. São oferecidas 540 vagas em oito opções de cursos técnicos gratuitos para quem já concluiu o ensino médio.

As oportunidades são para estudar nos campi de Governador Magabeira, Guanambi, Itaberaba, Santa Inês, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença. As inscrições devem ser feitas no site do instituto até o dia 2 de maio.

Após conclusão do cadastro, será necessário entregar a documentação exigida no edital, no campi do curso escolhido, ou enviar as cópias via Correios. Das vagas oferecidas, 70% serão para candidatos que estudaram em escola pública, 5% para pessoas com deficiência e 25% disponibilizadas à ampla concorrência.

Critério de seleção utilizado pelo IF Baiano é a análise de desempenho escolar nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no 1° e 2° ano do ensino médio.

