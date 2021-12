Instituições têm até esta sexta para alterarem informações no Enade

As instituições de ensino superior têm até esta sexta-feira, 30, para alterarem informações incorretas de estudantes e de cursos para a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019. A prova é realizada em 24 de novembro com novos alunos e formandos. O objetivo é avaliar o aprendizado de universitários em diferentes cursos.

A retificação é fundamental, uma vez que se enviado errado, pode impossibilitar o aluno e a instituição de participarem do exame. O procedimento deve ser feito online, no sistema Enade, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Em 2019, os cursos avaliados serão das áreas de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, Engenharias e Arquitetura e Urbanismo, e grau de tecnólogo nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.

A realização do exame é obrigatória para o estudantes concluintes dos cursos selecionados e a prova é indispensável para universitário que for formando garantir o diploma. Já os ingressantes, os dados serão compilados e a participação é opcional.

