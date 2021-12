Instituições oferecem "aulões" gratuitos para o Enem

Três instituições baianas oferecem "aulões" gratuitos para os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no mês de outubro. As provas do exame serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro.

A Faculdade do ISBA (FSBA), do bairro de Ondina, vai promover a revisão no dia 22 de outubro, das 13h às 18h, no Teatro ISBA. As aulas são interdisciplinares e terão foco na revisão de questões com maior probabilidade de serem abordadas pelas quatro áreas do conhecimento exigidas.

O projeto Educação em Movimento vai reailzar as aulas na Arena Fonte Nova no dia 14 de outubro, às 18h30. O projeto terá atração musical das bandas Adão Negro e Jammil. Os alunos precisam do comprovante de escolaridade do ano vigente para se inscrever.

Em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, acontecerá uma série desses "aulões", promovidos pela Faculdade Maurício de Nassau. O primeiro deles será no dia 11 de outubro, das 13h às 17h, no Ginásio de Esportes de Lauro de Freitas, no Centro.

