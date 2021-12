Instituições já sofrem com corte de verba para pesquisa

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento são fundamentais para o progresso do ensino superior no país. A redução deles significa perda de qualidade acadêmica, o que foi apontado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS), no início deste mês.

O levantamento mostra que o Brasil tem nove universidades entre as 50 melhores do ranking dos Brics, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Apenas a Universidade de São Paulo está entre as 10 melhores, sendo que a mesma caiu dois pontos em relação ao ano de 2014.

Para o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Nelson Pretto, o investimento em educação, ciência e tecnologia nos outros países é muito maior.

"Aqui temos os dois problemas: investimos pouco e gastamos mal. O nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&B) é da ordem de 1,2% do PIB, uma média inferior ao de todos os países avançados", observa Pretto.

Os dados apontados pelo professor são de 2014. Segundo ele, a previsão é de uma piora, já que este ano houve grandes cortes de verbas para a pesquisa.

Investimentos

Pretto ainda diz que a indissocialidade do ensino, da pesquisa e extensão universitária não pode ser apenas letra constitucional, mas precisa se dar na prática cotidiana de cada instituição pública. "É necessário vultuosos investimentos. Complementarmente, precisamos de processos de avaliação que superem essas lógicas de ranking. Mas precisamos avaliar o que é feito, e, neste aspecto, fazemos isso muito mal".

Entretanto, o reitor da USP, Marco Antônio Zago, observa que resultados de outros estudos indicam que a universidade "ocupa lugar de destaque entre mais de 16 mil universidades no mundo. Além disso, a USP mostra excelente desempenho em áreas específicas, como medicina, ciências sociais e administração, artes e humanidades".

Outra universidade mais bem colocada no ranking dos Brics é a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que está na 12ª posição. Em relação ao ano passado, o país tem a menos apenas uma instituição na lista das 50 melhores.

O levantamento considera oito indicadores, como a reputação acadêmica baseada em pesquisa global com especialistas da área (30% da nota), reputação entre empregadores (20%), proporção professor/estudante (20%), número de professores com doutorado (10%), publicação por professor (10%), citações a publicações (5%), professores internacionais (2,5%) e estudantes internacionais (2,5%).

A China foi o grande destaque do estudo. O país tem sete universidade entre as dez melhores e 39 entre as 100 primeiras. A instituição mais bem pontuada é a Universidade Tsinghua.

Mais títulos

De acordo com o estudante de engenharia mecânica da Ufba Emanuel Pedreira, o que falta para a educação brasileira é mais investimentos para formação de mestres e doutores.

"Temos pouca gente qualificada para a pesquisa. Vejo isso como um enorme desafio da educação brasileira. Sem falar dos investimentos para a pesquisa que são baixo e acabam empobrecendo os trabalhos acadêmicos", diz o estudante.

Para o professor Nelson Pretto, o que ocorre com a pós-graduação brasileira é uma "escolarização". Conforme ele, a lógica do publicar tem dominado o sistema, o que torna a criação ínfima ao que deveria ser. No entanto, Pretto diz que esse é um problema enfrentado mesmo fora do país.

"Cria-se muito pouco! A lógica das métricas indicando tudo é perniciosa para a pesquisa, para a pós-graduação, graduação e todo o ensino. Precisamos de fortalecer a pesquisa e a produção de conhecimento e não a mera reprodução. Trata-se de produzir conhecimento e não apenas reproduzir".

