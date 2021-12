Instituições federais e estaduais oferecem 11 mil vagas pelo Sisu na Bahia

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 para acesso ao ensino superior, estão abertas no país de hoje até a próxima sexta-feira, 26.

Ao todo, são 239.601 vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. As instituições públicas da Bahia oferecem cerca de 11 mil vagas.

Para concorrer, o candidato deve se inscrever por meio do site do Sisu. O prazo termina às 23h59 da próxima sexta, e o resultado da primeira chamada deve ser divulgado na próxima segunda, 29.

Entre as 10 instituições públicas baianas, a que oferece o maior número de vagas é a Universidade Federal da Bahia (Ufba), com cerca de 4,5 mil oportunidades, em 89 cursos. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Santo Amaro (a 80 km de Salvador), ´por sua vez, dispõe de 900 vagas para ingresso em 18 cursos presenciais.

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) disponibiliza 1,6 mil vagas, em 41 cursos. Já a Universidade Federal do Oeste Baiano (Ufob) oferece aos candidatos cerca de 1,2 mil vagas, em 30 cursos. A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) também oferta cerca de 900 vagas, em 54 cursos, na capital e no interior.

A inscrição no site é feita com o número de inscrição e senha do Enem. Os candidatos poderão filtrar as vagas por cursos, instituições e municípios e marcar até duas opções.

Pelo sistema, o estudante terá a possibilidade de mudar as opções de curso antes que se encerre o prazo. Para melhor acompanhamento das vagas diante da concorrência, o sistema atualiza a cada dia uma nota de corte parcial.

Matrícula

Para efetivar a matrícula nas vagas obtidas pela chamada regular, o prazo será do próximo dia 30 até o dia 7 de fevereiro.

Quem não for convocado na primeira chamada, e tiver interesse em aguardar na lista de espera, vai poder se candidatar, da próxima segunda a 7 de fevereiro, às vagas remanescentes.

De acordo com o cronograma do Sisu, a partir do dia 9 de fevereiro será realizada pelas instituições a convocação dos candidatos que aguardarão na lista de espera.

