Instituição oferece bolsas de estudos a professores de inglês da rede pública

Professores de inglês da rede pública terão uma oportunidade de qualificação gratuita. A Acbeu, em parceria com a Embaixada dos EUA, oferece 66 bolsas de estudo para cursos de aperfeiçoamento da proficiência na língua inglesa. A inscrição de uma das atividades - o Brazilians Innovating on th Teaching of English (BRITE 2019) - começa nesta terça-feira, 5, e segue até o dia 11 de fevereiro. Já os interessados no outro curso - Access for Teachers - podem se candidatar entre 11 e 23 de fevereiro. Os dois cadastros devem ser feitos pela internet.

O primeiro curso é voltado para professores com nível intermediário de proficiência da rede estadual de ensino. Os candidatos serão apresentados a cultura "Maker", que incentiva a produção prática e manual dos estudantes, que são estimulados a criar, consertar e produzir. Desta forma, o aluno atua como protagonista no seu processo de desenvolvimento intelectual. Nas aulas também serão discutidos tópicos da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e rever como ela se relaciona com o ensino de línguas estrangeiras.

O segundo curso tem como público-alvo professores iniciantes da rede pública estadual e municipal de Salvador. Os candidatos devem lecionar o idioma estrangeiro há até 5 anos e ter entre 18 e 30 anos. Neste caso, as aulas têm o objetivo de desenvolver a proficiência dos docentes.

Para os dois cursos, é necessário ser concursado. Os inscritos vão passar por análise de documentos e os pré-selecionados serão convocados para um teste de nivelamento e entrevista, que são classificatórios. Os aprovados vão receber a bolsa de estudo e material necessário para os cursos.

As aulas começam em março e seguem no decorrer do ano, sempre aos sábados.

adblock ativo