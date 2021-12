Instituição de ensino disponibiliza 700 bolsas de estudos em três estados

A Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), abriu inscrições de um novo processo seletivo para estudantes que desejam ingressar no Ensino Superior através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo serão disponibilizadas 700 bolsas de estudo de até 100% aos vestibulandos que tiveram melhores rendimentos no Enem. Os interessados devem ter feito o exame entre 2010 e 2017.

As bolsas serão divididas em três estados da rede de ensino. Na Bahia haverá vagas para Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Juazeiro e Vitória da Conquista. Já em Pernambuco, os cursos serão ofertados na instituição de Petrolina e em São Paulo, as aulas ocorreção na FTC da capital. As matrículas devem ser feitas até o dia 30 junho, na sede escolhida pelo estudante para iniciar a graduação.

Comunicação Social, Direito, Medicina Veterinária, Engenharia e Odontologia são alguns dos cursos oferecidos. Para saber qual o percentual da bolsa, os interessados devem realizar a simulação no site da universidade.

