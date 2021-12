Instituição baiana promove aula preparatória para prova da OAB

A primeira fase do XXVI Exame de Ordem será realizada neste domingo, 5, e para instruir os estudantes de direito que visam a carteira da OAB, será realizado um curso preparatório no auditório da Universidade Salvador (Unifacs), na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

As aulas ocorreram nesta sexta-feira, 3, das 8h às 18h30, com o valor de R$ 80 para público externo. Já os alunos da Unifacs e regressos da Múltipla poderão adquirir a entrada por R$ 35 mais 1 kg de alimento não perecível, que será doado à Creche Nova Geração. As inscrições podem ser feitas através do site.

O espaço será aberto para discussões e análises das disciplinas de maior destaque para o exame, contando com professores da área do direito no país. No local haverá participação de Sabrina Dourado (Processo Civil), Daniel Keller (Direito Penal), Danilo Gaspar (Direito do Trabalho), Luciano Figueiredo (Direito Civil) e mais 10 profissionais do segmento.

