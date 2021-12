Inscrições para vagas remanescentes do Universidade Para Todos na Uefs estão abertas

Estão abertas vagas remanescentes do Programa Universidade para Todos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UpT/Uefs). As inscrições são feitas através de plataforma virtual. O aluno tem direito a aulas exclusivas, acompanhamento, simulados e treino de redação.

O programa visa o acesso à Educação Superior, direcionada aos estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio regular estadual, matriculados no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio e egressos do Ensino Médio da rede pública estadual.

Os interessados devem acessar o site upt.uefs.br e efetuar as inscrições. As vagas são abertas à comunidade e as aulas são 100% virtuais.

adblock ativo