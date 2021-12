Inscrições para Torneio SESI de Robótica seguem até final do mês de agosto

As inscrições para o Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League estão abertas até 31 de agosto. As inscrições são gratuitas para estudades de escolas públicas e particulares e grupos de garagem de todo o Norte/Nordeste.

Para participar os interessados devem ter entre 9 e 16 anos de idade e participar de equipes, com dois a 10 integrantes.

Este ano a competição aborda o tema Into Orbir, expressão inglês que traduzida significa "em orbita". Os apaixonados por ciências e tecnologia, dispostos a competir em equipe poderão realizar o cadastro por meio do Portal da Industria.

