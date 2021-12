Inscrições para Prouni e Sisu começam nesta segunda, 26

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta segunda-feira, 26. As inscrições podem ser acessadas nos sites do Prouni e do Sisu.

As mais de nove mil bolsas ofertadas nas universidades privadas já podem ser consultadas pelo site do Prouni. O candidato que acessar a página poderá pesquisar pelo nome do curso, da instituição ou pelo município que deseja estudar.

O Prouni concede bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior para estudantes que fizeram o ensino médio em escola pública ou em particular, como bolsista. Os estudantes com deficiência e os professores da rede pública que concorrem à licenciaturas também tem direito ao programa.

Sisu

A escolha dos cursos para o Sisu começaram no dia 19, e seguiram até essa quinta-feira, 22, onde os alunos escolheram os cursos desejados e participaram da avaliação pela nota de corte.

O programa apresenta uma lista de espera para os candidatos que não forem previamente selecionados, para ter acesso basta se inscrever através do site a partir desta segunda, 26, até o dia 6 de janeiro.

adblock ativo