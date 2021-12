Inscrições para Programa Partiu Estágio se encerram na sexta-feira

As inscrições para o 'Programa Partiu Estágio' se encerram na próxima sexta-feira, 26. Para aproveitar o prazo, o candidato precisa se inscrever no site do programa, no qual assegura a inclusão do universitário no Banco de Jovens para Estágio (com validade de seis meses), desde que o estudante cumpra os pré-requisitos do programa: ter mais de 16 anos, ser residente na Bahia e ter concluído pelo menos 50% do curso.

No total, são 2.973 vagas ofertadas aos jovens universitários que desejam estagiar no governo do estado. Além disso, o 'Partiu Estágio' terá a reserva de 10% das vagas ofertadas para portadores de deficiência física.

Já sobre o quantitativo de vagas não reservadas, terão prioridade universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), seguidos daqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Os estudantes beneficiados pelo Projeto Estadual de Auxílio Permanência não poderão realizar as inscrições.

Programa Partiu Estágio

O Programa Partiu Estágio é uma iniciativa do governo, que garante o acesso a oportunidades de estágio para estudantes universitários de instituições com sede na Bahia. Desde 2017, período em que foi criado, o programa já contratou cerca de 12 mil universitários.

O contrato tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando o estudante é deficiente físico. A carga horária é composta de quatro horas diárias de atividades supervisionadas, chegando a 20 horas semanais.

Além da bolsa-estágio, os universitários terão direito a auxílio-transporte e 30 dias de recesso remunerado, proporcionais.

