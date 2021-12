Inscrições para pré-vestibular gratuito vão até sexta-feira

Estão abertas, até a próxima sexta-feira, 8, as inscrições para o Cursinho Copioba, pré-vestibular gratuito oferecido pela prefeitura de São Felipe (no Recôncavo, a 178 km de Salvador) para estudantes que já concluíram ou estão cursando o 3º ano do ensino médio. As 80 vagas do curso serão preenchidas por meio de uma prova de seleção, que será realizada no próximo dia 13.

Os interessados devem se dirigir à Biblioteca Municipal de São Felipe ou ao Núcleo de Apoio Pedagógico, ambos no Centro, para realizar a inscrição. As aulas do pré-vestibular devem ser iniciadas no próximo dia 25 e vão acontecer no Centro Educacional e Social Felipense.

Conforme a Secretaria de Educação de São Felipe, estudantes de outras cidades também podem se inscrever no processo seletivo. No entanto, em caso de empate no resultado da prova, quem morar em São Felipe terá vantagem, pois este será um dos critérios de desempate.

