Inscrições para o Sisu começam nesta segunda

Os alunos que fizeram a prova do Enem em 2014, poderão começar a se inscrever para o Sistema Integrado de Seleção Unificada, o Sisu, a partir desta segunda-feira, 19. A inscrição só será feita pelo site, mas para ter acesso, o candidato deverá estar com o número de inscrição e a senha do Enem.

Até a quinta-feira, 22, os estudantes precisam ficar atentos às notas de corte do seu curso escolhido - menor nota para ficar entre os selecionados-, que é calculada uma vez por dia. Esse valor é calculado com base nas vagas disponíveis e no total de candidatos do curso.

O resultado da chamada regular sai na segunda-feira, 26.

adblock ativo