Inscrições para o Simulado ENEM 2015 encerram na terça-feira

As inscrições para o Simulado do ENEM do Grupo A TARDE se encerram na próxima terça-feira, 22, às 23h. O simulado dará prêmios para as cinco melhores redações. Podem se inscrever, estudantes matriculados do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, ou estudantes devidamente matriculados em curso pré-vestibular.

A avaliação do Simulado ENEM 2015 será realizada em duas etapas. A primeira será uma prova virtual e a segunda será realizada no dia 3 de outubro com os 50 primeiros colocados da prova virtual.

Os interessados devem se inscrever diretamente no site do simulado. No site, os estudantes também podem conferir o regulamento com mais detalhes sobre o simulado, além de dicas de professores das mais diversas áreas e cadernos especiais com temáticas voltadas para as áreas do conhecimento exploradas no ENEM.

adblock ativo