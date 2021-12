Inscrições para o Encceja se encerram nessa segunda, 09

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), se encerram às 23:59, desta segunda-feira, 09. O Encceja é um exame gratuito e voluntário para quem não teve oportunidade de concluir os estudos na idade escolar adequada.

As inscrições podem ser feitas pelo site do INEP. É necessário informar o CPF, que será utilizado para emissão do certificado e da declaração parcial de proficiência, além do número do passaporte. Para os brasileiros submetidos a penas privativas de liberdade, a inscrição será feita pelo responsável nos consulados-gerais, nas cidades onde haverá aplicação da provas.

Na edição deste ano, as provas serão em 12 países: Bélgica (Bruxelas); Espanha (Barcelona e Madri); Estados Unidos (Boston, Nova Iorque e Miami); França (Paris); Guiana Francesa (Caiena); Holanda (Roterdã); Itália (Roma); Japão (Nagóia, Hamamatsu e Tóquio); Portugal (Lisboa); Reino Unido (Londres); Suíça (Genebra); e Suriname (Paramaribo). O exame também será aplicado a pessoas privadas de liberdade no exterior em Tóquio, Caiena e Istambul de 17 a 28 de setembro.

A idade mínima para realizar a prova é de 15 anos, com 30 questões de múltipla escolha, ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação, geografia e história. Já para o ensino médio, é preciso ter no minimo, 18 anos, e terá questões de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens e códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias.

adblock ativo