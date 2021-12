Inscrições para curso pré-vestibular gratuito se encerram nesta terça

As inscrições para o curso pré-vestibular Universidade para Todos, que oferece 11.505 vagas para estudantes do ensino médio matriculados em 2019, se encerram nesta terça-feira, 7.

Os candidatos serão avaliados a partir das notas de português e matemática informadas pelos estudantes no ato do cadastro. A previsão é que a lista dos selecionados seja divulgada nesta sexta-feira, 10. As inscrições devem ser feitas diretamente pela internet.

Já a matrícula deverá ser feita de 21 a 24 deste mês, no turno e local para o qual o estudante optou para cursar, com a apresentação dos documentos expressos no edital.

