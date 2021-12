Inscrições para curso gratuito de português para migrantes encerram na quarta-feira

Estão abertas até esta quarta-feira, 24, um curso de Língua Portuguesa para migrantes totalmente gratuito e 100% online. No final do curso, o aluno receberá um certificado.

O curso 'Português para Migrantes' é oferecido pelo Centro de Serviços ao Migrante da UNIFACS (CSVM UNIFACS) e tem como objetivo o empoderamento da fala com o intuito de apoiar no processo de inserção local, mesclando elementos da gramática com a cultura e elementos do cotidiano.

As aulas começam já na próxima segunda-feira, 29. Os interessados em fazer a matrícula devem preencher um formulário de inscrição disponível no link https://abre.ai/csvminscricao

Professor voluntário

A universidade também convoca professores voluntários. Quem quiser participar precisa ter experiência com o ensino da língua portuguesa e deve entrar em contato no e-mail csmaulasdeportugues@gmail.com.

