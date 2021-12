Inscrições para colégio e creche da PM encerram nesta sexta

As inscrições para o processo seletivo referente ao ano letivo de 2015 na Creche Nossa Senhora das Graças e nas unidades do Colégio da da Polícia Militar (CPM), em todo o estado, serão encerradas nesta sexta-feira, 9.

Ao todo, serão disponibilizadas 2.047 vagas para os 12 colégios na Bahia, além das 50 vagas para a creche.

As inscrições podem ser realizadas até as 18h, exclusivamente pela internet, por meio do site da instituição. A seleção dos inscritos acontecerá por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 13 de janeiro, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador.

Os alunos contemplados pelo sorteio deverão realizar a matrícula entre os dias 14 e 16 de janeiro, na unidade escolhida pelo candidato.

Entre as vagas oferecidas nas unidades de Salvador, 70% são destinadas a filhos de policiais militares (PM), servidores públicos civis da PM, professores e demais servidores públicos da rede, e 30% para filhos de outros cidadãos.

Para os colégios de Alagoinhas, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, 50% das vagas serão destinadas aos profissionais vinculados à PM. Os outros 50% serão para os filhos de outros cidadãos.

Em 2014, a concorrência era aproximadamente 16 vagas para cada inscrito. Ao todo, 29.164 pessoas disputaram 1.764 vagas.

