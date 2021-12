Inscrições para bolsas remanescentes do ProUni começam nesta segunda

Começam nesta segunda feira, 20, as inscrições para as 106.252 bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2018. Os candidatos que estão matriculados nas instituições de educação superior precisam realizar o registro até 28 de setembro. Já os que não são matriculados, o prazo de inscrição vai até 24 de agosto.

Podem concorrer às bolsas brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação.

O interessado precisa atender também a pelo menos um desses requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública ou estar enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa.

As bolsas integrais são direcionadas aos estudantes com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Os interessados em obter mais informações ou realizar a inscrição deverá acessar o site da instituição.

