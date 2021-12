Inscrições para 1.847 vagas gratuitas de EJA são prorrogadas pelo Sesi

Foram prorrogadas até 20 de julho as inscrições para 1.847 vagas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesi Bahia. As oportunidades são para candidatos com mais de 18 anos e que desejam retomar os estudos no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Médio (1º ao 3º ano).

Ainda há vagas em 10 polos do Sesi em Salvador e nos municípios de Barreiras, Brumado, Itapetinga, Jequié, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Eunápolis, Ilhéus e Juazeiro. Além das aulas presenciais, também é possível acompanhar o curso a distância, por meio de computador ou celular.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial, em uma das unidades do Sesi na região. É necessário apresentar documento de identidade, foto 3x4 e histórico escolar.

Confira as vagas oferecidas:

adblock ativo