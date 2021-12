Inscrições em universidades pelo Sisu começam no dia 11 de janeiro

Começam no dia 11 de janeiro as inscrições para a primeira edição de 2016 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo site. Serão disponibilizadas mais de 200 mil vagas em 128 instituições públicas de educação superior. O prazo de inscrições vai até às 23h59 do dia 14 de janeiro.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a inscrição só pode ser feita pelo estudante que tenha participado da edição de 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Está impedido de se inscrever aquele que tenha tirado zero na prova de redação. O resultado será divulgado no dia 18 de janeiro. As notas do Enem 2015, por sua vez, serão divulgadas no dia 8 de janeiro.

O estudante pode se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga, em ordem de preferência por instituição de ensino superior participante, local de oferta, curso e turno. O sistema irá disponibilizar ao estudante, em caráter informativo, a nota de corte para instituição, curso, turno e modalidade. As notas serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas.

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula nas instituições nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Para participar da lista de espera, o estudante deve manifestar interesse de 18 a 29 de janeiro.

