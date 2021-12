Inscrições do Sisu começam na nesta terça-feira

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) começam nesta terça-feira, 6, pelo site do programa. O Sisu é o sistema informatizado do MEC (Ministério da Educação) pelo qual os participantes da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) podem ingressar em nas instituições públicas de ensino superior.

No Sisu, os candidatos concorrem às vagas por meio de suas notas. As maiores pontuações se qualificam dentro do número de vagas disponíveis para cada curso. As inscrições vão até 23h59 de 9 de abril de 2021.

O edital do programa foi publicado pelo MEC em 10 de fevereiro de 2021. No documento, o ministério divulga o cronograma e os demais procedimentos que orientam os candidatos às vagas.

Os candidatos que não forem classificados dentro da nota de corte poderão participar da lista de espera de 13 a 19 de abril.

