Inscrições do Sisu 2021 começam nesta terça-feira; confira como se inscrever

As inscrições para a edição 2021.1 do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) começam nesta terça-feira (6) e vão até a próxima sexta-feira (9). O Sisu é um programa do governo federal que dá acesso aos cursos de graduação oferecidos por universidades públicas brasileiras.

Podem participar do processo seletivo estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020. As notas individuais do exame foram divulgadas na última segunda-feira (29) e estão disponíveis para consulta na Página do Participante ou aplicativo do Enem.

Para se inscrever no Sisu do 1º semestre de 2021 é necessário não ter zerado a redação do Enem, além de ter alcançado boas pontuações nas provas objetivas das áreas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. O peso de cada prova para o curso de escolha deve ser consultado no edital da instituição superior de interesse, que pode ser encontrado no site da universidade ou do Sisu.

Como se inscrever no Sisu 2021.1?

As inscrições devem ser efetuadas diretamente no site do Sisu , entre os dias 6 a 9 de abril. Ao clicar em “fazer inscrição”, o candidato será direcionado para fazer login no Gov.br, caso não tenha será preciso fazer o cadastro. Será possível escolher até duas opções de cursos e, após confirmar algumas informações solicitadas pelo sistema, basta clicar em “confirmar a minha inscrição”.

O programa conta com uma chamada única que será liberada no dia 13 de abril. Os aprovados terão entre 14 a 19 de abril para efetuar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição de ensino para a qual for selecionado. Quem não for convocado pode integrar a lista de espera entre os dias 13 a 19 de abril.

Cronograma Sisu 2021.1

Inscrições: de 6 a 9 de abril

Resultado da chamada única: 13 de abril

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril

