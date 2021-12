Inscrições abertas para o Programa de Bolsa Permanência 2019

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Diário Oficial da União, divulgou nesta terça-feira, 2, a abertura de novas inscrições para o Programa de Bolsa Permanência (PBP) de 2019. O projeto, que é destinado a estudantes indígenas e quilombolas matriculados em cursos de graduação presencial de instituições federais, tinha sido suspenso no início de 2018.

As inscrições deverão ser realizadas pelo Sistema de Gestão da Bolsa Permanência - SISBP até o dia 30 de agosto. As instituições federais de ensino superior têm até este prazo para analisar a documentação comprobatória de elegibilidade do estudante ao PBP e aprovar o respectivo cadastro do SISBP.

O Bolsa Permanência foi criado pelo MEC em 2013 e tem o objetivo de viabilizar a permanência, no curso de graduação, de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, principalmente indígenas e quilombolas. O auxílio financeiro busca também promover a democratização do acesso ao ensino superior, por meio de ações complementares de promoção do desempenho acadêmico.

adblock ativo