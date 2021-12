Inscrições abertas para curso de medicina na Unifacs

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2015 do curso de medicina da Unifacs, que a partir de agora passa a utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), modelo já adotado por todas as universidades federais e outras importantes instituições de ensino do país.

Com a autorização concedida recentemente pelo Ministério da Educação (MEC), para ampliação do número de estudantes e de universidades que ofertam o curso de medicina, são oferecidas um total de 150 vagas para o próximo semestre. Inscrições vão até 11 de dezembro, com taxa de R$ 200.

