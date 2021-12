Inscrição para o Fies será iniciada na segunda-feira

A estudante de direito Ana Paula Monteiro, de 17 anos, está na expectativa para o início das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), marcado para a próxima segunda-feira, 3.

Ela, que cursa o segundo semestre, vai tentar o financiamento de 50% do valor das mensalidades, para aliviar o orçamento familiar, já que seu irmão também vai ingressar na faculdade.

Ana Paula teve nota média de 600 pontos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), no ano passado. "Eu estou acreditando que é possível", afirma.

A partir desse semestre, por causa dos problemas registrados na última edição e da limitação de verba feita pelo governo federal, o Fies funcionará como um processo seletivo, usando as notas do Enem como critério de classificação.

Prioridade

Segundo o Ministério da Educação (MEC), algumas regiões do país - como Nordeste, Norte e Centro-Oeste - e cursos de licenciatura e engenharia serão priorizados na seleção. Também terão o mesmo tratamento os estudantes que disputarem vagas em instituições com notas 4 ou 5 nas avaliações do ministério.

O órgão não divulgou quantas vagas serão disputadas, ao ser procurado pela equipe de A TARDE. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que faz a gestão do programa, também não respondeu ao questionamento.

Para prevenir possíveis transtornos, como a lentidão do sistema, o MEC aplicou ao Fies ferramentas que deram certo em outras experiências, como as do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

Uma das novas funcionalidades será a possibilidade de o concorrente ver sua posição atualizada na lista de classificação diariamente. A partir do segundo dia de inscrições, o órgão atualizará a nota de corte, indicando se o estudante está entre os aprovados na lista prévia.

Critérios

Para se inscrever na seleção, os candidatos precisam ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos e meio por pessoa, não ter concluído curso de ensino superior, ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010, ter tirado nota média de pelo menos 450 pontos e não ter zerado a redação.

As inscrições do Fies ficarão abertas até as 23h59 do próximo dia 6, no site www.fiesselecao.mec.gov. .br. A lista dos selecionados será divulgada em 10 de agosto.

Os estudantes classificados serão pré-selecionados na chamada única e devem concluir o processo no Sistema Informatizado do Fies (SisFies), no período de 13 a 22 de agosto deste ano.

Em caso de desempate, terão preferência quem estudou o ensino médio em escola pública; se auto-declarou negro, indígena ou pardo; for professor do quadro permanente na rede pública de ensino; ou possuir a menor renda familiar mensal por pessoa.

