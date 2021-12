Inscrição para o Fies começa nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira, 16, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O cadastro deverá ser feito pelo interessado até as 23h59 do próximo domingo, 22, no site do programa. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), são oferecidos 155 mil vagas.

Para preencher a ficha de cadastro, o estudante deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, além de ter alcançado, no mínimo, 450 pontos nas provas. O candidato também tem que ter a nota acima de zero na redação.

O resultado deverá ser anunciado no dia 27 de julho. Após a divulgação, os aprovados têm até 31 deste mês para comprovar as inscrições. Os que não forem selecionados serão inclusos, de acordo com a ordem de classificação, na lista de espera.

Os inscritos da modalidade P-Fies não farão parte desta lista.

Novo Fies

Segundo o MEC, o financiamento foi dividido em duas modalidades: a que possibilita juros zero para estudantes com renda per capita familiar comprovada de até três salários mínimos; e a chamada "P-Fies", é destinada aos estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos.

Na primeira modalidade, o candidato começa a quitar sua dívida de acordo com o seu limite de renda. Conforme o ministério, os encargos são, consideravelmente, menores. Já na outra modalidade, o financiamento acontece com recursos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento e ainda com os recursos dos bancos privados participantes.

Demais informações sobre as mudanças da política do Fies podem ser consultadas no site do MEC.

adblock ativo