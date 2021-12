Inscrição para 1º semestre do Sisutec começa dia 24 de março

O Ministério da Educação divulgou o cronograma do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) para ingresso no primeiro semestre de 2015. As inscrições dos candidatos nos cursos técnicos serão entre os dias 24 e 27 de março.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 1º de abril. A matrícula dos selecionados nesta primeira chamada ocorrerá entre 6 e 8 de abril.

O resultado da segunda chamada sairá no dia 10 de abril e matrícula será entre 13 e 15 de abril.

As vagas remanescentes serão disponibilizadas online entre 22 de abril e 6 de maio. O início das aulas está marcado para 7 de maio.

O cronograma e demais procedimentos foram publicados na edição desta segunda-feira, 2, do Diário Oficial da União.

Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação.

O Sisutec é parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O processo seletivo do MEC ocorre duas vezes por ano.



Histórico



Em agosto de 2013 o Ministério da Educação (MEC) lançou o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec), que é gerenciado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). O objetivo do programa é ampliar o acesso às vagas de cursos técnicos subsequentes.

Sua criação se deu para facilitar o acesso aos cursos técnicos e de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Como o próprio nome indica, o Sisutec segue os moldes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), só que para os cursos técnicos gratuitos.

Ingressantes



Podem se inscrever os estudantes que concluíram o ensino médio e fizeram a edição anterior do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sem ter zerado a redação. O sistema informatizado utilizará o desempenho no exame como critério de seleção para as vagas disponibilizadas.

As vagas são ofertadas por instituições de educação superior e escolas técnicas particulares; institutos federais de educação, ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; colégios estaduais e municipais e entidades do Sistema S.

Vale ressaltar que só participam do programa os estabelecimentos de ensino com indicadores positivos no MEC. O processo seletivo acontece duas vezes ao ano. Cerca de 85% das vagas são para cotas, destinadas a alunos que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou com bolsa integral em escolas particulares.

