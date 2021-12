Iniciativa oferta 400 vagas em curso para o Enem 2018

Projeto para preparar e incentivar jovens e adultos de 15 a 29 anos por meio de curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 foi lançado na última segunda-feira, 23. Serão oferecidas, gratuitamente, 400 vagas em instituições de ensino credenciadas para os cursos intensivos. As inscrições estão abertas e vão até o dia 26.

A iniciativa Enem Salvador é da prefeitura municipal da capital baiana e da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Esta ação contempla a população residente de Salvador, egressa do 3º ano do ensino médio da rede pública, bolsistas integrais em escolas particulares ou concluintes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e integrantes de famílias cadastradas no programa Bolsa Família, sendo que esta última não é uma prerrogativa obrigatória.

Endereço

A inscrição presencial ocorre no Infocentro da Juventude, localizado na avenida Sete de Setembro, 202, Ed. Adolpho Basbaum, 4º andar, o prédio fica ao lado do Mosteiro de São Bento. O prazo para efetuar o cadastro termina às 16h do dia 26 de abril de 2018.

Os documentos deverão ser apresentados em cópia acompanhados do original ou autenticados. Veja lista das exigências no site onde pode ser feita a matrícula: www.spmjeneminscricao.salvador.ba.gov.br, podendo, neste caso, realizar o procedimento até as 23h59 de 26 de abril de 2018.

As aulas começam no segundo semestre deste ano, e o curso terá a duração de três meses, totalizando 100 horas. É necessário que os candidatos estejam inscritos no Enem 2018 e apresentem, após esta primeira etapa, o comprovante de matrícula.

