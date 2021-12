Inep seleciona certificadores para trabalhar nas provas do Enem

Estarão abertas a partir da próxima quarta-feira, 3, as inscrições para a seleção de certificadores para trabalhar na aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem será realizado nos dias 3 e 10 de novembro.

Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), a atividade será remunerada por gratificação ou auxílio, a depender da carreira do concursado ou do professor selecionado, e o valor será R$ 342, sendo R$ 28,50 por hora cumprida. Os profissionais vão atuar como representantes do Inep em todos os locais de prova e serão responsáveis por conferir procedimentos.

Podem concorrer a uma das vagas servidores públicos federais e professore das redes públicas de ensino estaduais e municipais. Disponíveis até o dia 22 de julho, as inscrições poderão ser feitas pela internet ou pelo aplicativo da Rede Nacional de Certificadores (RNC), conforme informado em edital.

