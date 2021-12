Inep libera acesso ao resultado do Enem no fim do dia

Resultado individual do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deverá estar disponível apenas no fim do dia, segundo o Ministério da Educação (MEC). Já o espelho das redações serão disponibilizados em até dois meses, provavalmente em meados de março.

Para acessar o resultado no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos precisarão do número de inscrição ou do CPF e da senha criada na hora da inscrição. A senha poderá ser recuperada no próprio portal.

Os estudantes podem acessar as notas em cada uma das cinco áreas incluídas nos testes do Enem: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e redação.

Já o espelho da redação, com as notas em cada um das competências avaliadas, será divulgado em até 60 dias. O acesso às correções da redação é apenas pedagógico, não cabendo recurso.

As cinco competências são domínio da norma padrão da língua escrita, compreensão da proposta de redação, capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação e elaboração de proposta de intervenção para o problema abordado, respeitados os direitos humanos.

Em 2014, mais de 6,2 milhões de candidatos fizeram o exame em novembro em mais de 1,7 mil cidades.

