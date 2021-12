Inep faz plantão de atendimento para tirar dúvidas de participantes do Enem

A menos de duas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos podem tirar dúvidas sobre a realização das provas pelo telefone 0800-616161, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) das 8h às 20h (horário de Brasília), diariamente. O serviço funcionará normalmente no fim de semana e no feriado de Finados, na próxima terça-feira (2).

Este ano, o Enem será aplicado em 1.727 municípios e no Distrito Federal. No total, 8.627.195 brasileiros farão as provas – é a edição com segundo maior número de inscrições confirmadas, superada apenas pela de 2014, que registrou 8,7 milhões de inscritos.

Os locais de prova estão disponíveis na internet, na Página do Participante do Enem, e também no aplicativo do exame disponível nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. O cartão de confirmação, além do local, data e horário de prova, traz o número de inscrição do estudante, a opção de língua estrangeira e, quando for o caso, a indicação de atendimento especializado e específico e a solicitação de certificação do ensino médio.

O Enem será aplicado nos dias 5 e 6 de novembro. Nos dois dias de prova, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. Os estudantes devem ficar atentos ao horário de verão e verificar na localidade onde moram a hora exata de início do exame. As provas começam a ser aplicadas às 13h30.

No primeiro dia, os candidatos farão as provas de ciências humanas e de ciências da natureza, com duração de quatro horas e meia. No segundo dia, os participantes terão cinco horas e meia para resolver questões de linguagens e códigos, redação e matemática.

A nota do Enem é usada na seleção para vagas em instituições públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu); bolsas na educação superior privada, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); além de ser requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Para pessoas maiores de 18 anos, o Enem pode ser usado como certificação do ensino médio.

adblock ativo