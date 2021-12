Inep divulga locais de prova do Enem nesta terça-feira

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, de acordo com o cronograma, serão divulgados nesta terça-feira, 5, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que vai disponibilizar pela internet o Cartão de Confirmação de inscrição, através da Página do Participante e no aplicativo do Enem. Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

As provas do Enem 2020 foram adiadas por conta da pandemia de Covid-19 e serão, agora, realizadas nos dias 17 e 24 deste mês (versão impressa). E na versão digital, serão realizadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

O Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem traz as informações pessoais do participante, como CPF, o número de inscrição, o local de prova, com endereço e número de sala, as datas e o os horários, a língua estrangeira e o tipo de atendimento solicitado no ato da inscrição da prova.

Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas.

Neste ano, será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame. A recomendação é que os candidatos levem outra máscara, para trocá-la durante o exame, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Os participantes devem também manter distância uns dos outros. O Inep também definiu regras específicas para evitar aglomerações e reduzir o risco de contágio. Os casos deferidos pelo órgão poderão participar de uma reaplicação do exame nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021.

No caso de infecção por Covid-19, o candidato deverá comunicar a sua condição por meio da Página do Participante, até um dia antes da aplicação do exame. Na página, deverá ser anexado o laudo médico com o diagnóstico e descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10). No documento, deve constar o nome completo do participante, além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.

Com o tempo, o Enem se tornou a principal porta de entrada para o ensino superior, sendo sua nota utilizada para seleções como o Prouni e Sisu.

