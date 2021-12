Inep divulga espelho da redação do Enem 2017

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os espelhos das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 nesta segunda-feira, 19. Com isso, os candidatos podem conferir a correção dos seus textos no site do exame.

O tema da redação foi "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil". Este ano, 53 alunos tiraram nota mil na redação. Em 2017, 77 candidatos alcançaram a pontuação máxima.

