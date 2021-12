Inep desmente notícia falsa de que o Enem foi cancelado

Circula nas redes sociais uma notícia falsa de que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi cancelado, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame começa a ser aplicado nesta domingo, 4, às 13h30, horário de Brsília (12h30, horário da Bahia).

Segundo nota divulgada pelo Inep, circula nas redes sociais uma imagem falsa, simulando uma notícia do G1, informando que as provas do Enem 2018 foram canceladas após suspeitas de fraudes nas regiões Norte e Nordeste.

"A imagem é #FAKE (falsa)", diz o Instituto que confirma a aplicação do exame em todas as unidades da federação neste e no próximo domingo, 4 e 11 de novembro.

"Apenas os portais e redes sociais do Ministério da Educação e do Inep são fontes oficiais de informações sobre o Enem", esclarece o Inep.

Os portões do Enem abrem às 12h, no horário de Brasília (às 11h, no horário da Bahia), e fecham às 13h (12h da Bahia). É preciso estar atento ao horário de verão, que começou neste domingo.

adblock ativo