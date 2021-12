Inep descarta novo adiamento do Enem: “Estamos preparados”, afirma presidente

Diante do aumento de casos de infecção pelo novo Coronavírus no Brasil, estudantes e governos estaduais, como o da Bahia, solicitaram ao Ministério da Educação (MEC) o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020, previstas para serem aplicadas em janeiro e fevereiro deste ano. No entanto, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, descartou a possibilidade e alegou que o exame será realizado com segurança nas datas previstas em edital.

O Enem 2020 estava previsto para novembro, mas foi remarcado após consulta popular. Assim, o exame será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital). Para esta edição, 5.783.357 candidatos estão confirmados.

De acordo com o presidente do Inep, o instituto está preparado para executar o Enem, garantindo a segurança dos participantes. "A ideia nunca foi fazer a prova só depois que acabasse a pandemia. Não existia nem perspectiva de vacinação naquela época, quando a gente fixou a data da prova em janeiro. O que a gente fez foi se preparar para fazer a prova em ambiente de pandemia, e estamos preparados”, afirmou Lopes ao G1.

Prevenção

De acordo com o Inep, não haverá planejamento especial para os locais que estejam com aumento no número de casos. Sete estados estão com tendência de alta: AC, AM, PA, RR, TO, RN e SE que, juntos, têm 831.641 inscritos no Enem 2020, o que representa 14,3% do total.

As provas vão ser feitas aos domingos, quando há menor circulação de pessoas nas cidades. A abertura dos portões ocorrerá, como nas edições anteriores, às 12h e fecham às 13h. O período não será estendido.

Para Lopes, ambiente de provas é diferente de aulas e, por isso, é inadequado fazer comparações. "As pessoas vão, como sempre em ambiente de prova, permanecer em silêncio. As pessoas não vão estar interagindo, trocando, elas vão sentar com espaçamento em silêncio e depois vão para as suas casas", pontua o presidente do Inep.

Ainda conforme o instituto, as medidas de prevenção adotadas contra o novo coronavírus serão as mesmas para todos os lugares.

Entre as medidas de prevenção estão:

- Uso obrigatório de máscaras para candidatos e aplicadores;

- Disponibilização de álcool em gel nos locais de prova e nas salas;

- Recomendação de distanciamento social no deslocamento até as salas de provas;

- Identificação de candidatos do lado de fora das salas, para evitar aglomeração – haverá marcações no piso para ter distanciamento, caso haja fila;

- Contratação de um número maior de salas, de 140 mil locais de aplicação em 2019 para 200 mil em 2021;

- Salas de provas com cerca de 50% da capacidade máxima;

- Candidatos idosos, gestantes e lactantes ficarão em salas com 25% da capacidade máxima;

- Higienização das salas de aulas, antes e depois do exame.

Candidatos com Covid

O Enem será reaplicado para quem tiver doenças infectocontagiosas como sarampo, rubéola, varicela e coqueluche, por exemplo, e Covid.

Quem tiver diagnóstico positivo e laudo médico comprovando a situação de saúde uma semana antes das provas poderá acessar a Página do Participante, anexar os documentos, e pedir para refazer o exame em 23 e 24 de fevereiro. Caso os sintomas apareçam na véspera do exame, recomenda-se ligar para o número 0800-616161. A partir das informações prestadas, o Inep vai analisar cada caso para conceder ou não o direito à reaplicação .

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

